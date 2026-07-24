В Санкт-Петербурге стартовал ремонт проспекта Мечникова

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Реконструкция проходит на участке протяженностью более 1,5 км, расположенном между Лабораторным и Пискаревским проспектами. Дорожники уже приступили к перестановке бортовых камней. Далее на магистрали снимут изношенный асфальт, уложат около 40 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, нанесут разметку термопластиком и проведут благоустройство.
Улица является важной транспортной артерией, обеспечивающей доступ к ряду социальных объектов. В частности, она ведет к Северо-Западному государственному медицинскому университету, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту, гимназии, школе и дому детского творчества.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.