В Санкт-Петербурге стартовал ремонт проспекта Мечникова

Реконструкция проходит на участке протяженностью более 1,5 км, расположенном между Лабораторным и Пискаревским проспектами. Дорожники уже приступили к перестановке бортовых камней. Далее на магистрали снимут изношенный асфальт, уложат около 40 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, нанесут разметку термопластиком и проведут благоустройство.