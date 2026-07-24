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Кубанский гусь поселился на «Городской ферме» на ВДНХ

Кубанский гусь Роман Валентинович поселился на «Городской ферме» на ВДНХ.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кубанский гусь Роман Валентинович поселился на «Городской ферме» на ВДНХ в Москве, он уже начал осваивать территорию и планирует создать семью, сообщили журналистам в пресс-службе выставки.

«Семья пернатых обитателей главной выставки страны стала еще больше. На “Городской ферме” поселился новый гусь — Роман Валентинович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он прибыл на «Городскую ферму» ВДНХ совсем недавно, но уже начал неспешно осваивать территорию. Кубанский гусь имеет благородный серый окрас и предпочитает классический здоровый рацион — свежую траву, сбалансированный комбикорм и чистую воду.

«В период адаптации годовалый гусь пока только привыкает к новой обстановке и постоянному вниманию людей, поэтому ведет себя немного настороженно, но с достоинством. Новичок не стал привыкать к уже существующему птичьему сообществу под крылом старожила фермы — знаменитого гуся Василия», — уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что Роман планирует прочно обосноваться на территории и создать собственную семью. Чтобы новый резидент смог спокойно привыкнуть к жизни на ферме и начать доверять людям, рядом с ним важно вести себя с уважением: избегать резких движений, не шуметь — так ему будет легче освоиться в новом доме.

«Познакомиться с Романом Валентиновичем, полюбоваться его серым оперением и пожелать успехов в создании собственного пернатого семейства можно в любое время. Вход — по билетам в кассе и на сайте», — заключается в сообщении.