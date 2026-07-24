Кубанский гусь поселился на «Городской ферме» на ВДНХ

Подчеркивается, что Роман планирует прочно обосноваться на территории и создать собственную семью. Чтобы новый резидент смог спокойно привыкнуть к жизни на ферме и начать доверять людям, рядом с ним важно вести себя с уважением: избегать резких движений, не шуметь — так ему будет легче освоиться в новом доме.