Воронежцев предупредили о запрете парковки на улице Софьи Перовской

Воронежских автомобилистов предупредили об ограничении парковки — 26 июля нельзя будет оставлять машину и останавливаться на участке улицы Софьи Перовской с 6.00 до 17.00.
— Ограничения затронут парковку напротив дома № 22, — сообщили в мэрии Воронежа.
Напомним, в этот день на Адмиралтейке отпразднуют День ВМФ.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал об ограничениях движения и парковки возле стадиона «Факел» в связи с матчем, маршрутные автобусы пустят в объезд этого участка.
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