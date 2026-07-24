Девять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня

В нижегородском аэропорту 24 июня задерживаются девять рейсов.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 16−45, перенесены вылеты двух самолетов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург и по одному в Москву и Калининград.
Аналогично задерживается прилет самолетов из этих же аэропортов.
Кроме того, позднее приземлится в Нижнем Новгороде самолет авиакомпании Nordwnd из Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области 24 июля.
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