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Экипаж балахнинского автобуса № 203 оказал помощь подростку

Несовершеннолетнему пассажиру стало плохо в салоне.

Источник: Время

Водитель Сергей Гурылев и кондуктор Наталья Романова, работающие на автобусном маршруте № 203 Балахна — Нижний Новгород, спасли подростка. Он потерял сознание в салоне автобуса на остановке «Улица Ясная», сообщается в макс-канале «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».

«Экипаж не растерялся: оперативно оказал помощь и вызвал медиков. После стабилизации состояния несовершеннолетнего пассажира передали родителям. Сейчас с ребенком все в порядке», — говорится в сообщении.

Сотрудников автобуса ждет материальное вознаграждение от руководства компании-перевозчика за грамотные и четкие действия.

Напомним, что автобусный маршрут № 5 будет изменен в Нижнем Новгороде из-за триатлона.