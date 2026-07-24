Экипаж балахнинского автобуса № 203 оказал помощь подростку

Водитель Сергей Гурылев и кондуктор Наталья Романова, работающие на автобусном маршруте № 203 Балахна — Нижний Новгород, спасли подростка. Он потерял сознание в салоне автобуса на остановке «Улица Ясная», сообщается в макс-канале «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».
«Экипаж не растерялся: оперативно оказал помощь и вызвал медиков. После стабилизации состояния несовершеннолетнего пассажира передали родителям. Сейчас с ребенком все в порядке», — говорится в сообщении.
Сотрудников автобуса ждет материальное вознаграждение от руководства компании-перевозчика за грамотные и четкие действия.
Напомним, что автобусный маршрут № 5 будет изменен в Нижнем Новгороде из-за триатлона.