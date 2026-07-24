Группа UBEL — об индустрии: «Сейчас много пустой музыки»

В интервью РБК Life поп-гранж-дуэт Варвары и Егора Убель заявил, что не использует AI в своей музыке. Даже наоборот, они записывают альбомы в аналоговой среде — на живых инструментах и с помощью испытанных способов звукозаписи. Например, на пластинку «Нормальная музыка», которая вышла в конце июня, повлиял фильм Sound City про студию звукозаписи в Лос-Анджелесе, где Nirvana писала альбом Nevermind.
Егор Убель, группа UBEL.
«Это не просто фильм, это определенная философия, которой студия не изменяла, несмотря на надвигающийся прогресс. Сейчас мы страдаем от искусственного интеллекта, а тогда ребята страдали от синтезаторов, от компьютеров, которые как будто бы упрощали жизнь, но на самом деле убивали что-то очень важное и ценное, живое, человеческое, что потом уходило в небытие. Sound City до последнего держали эту концепцию».
Музыканты также объяснили, что целенаправленно создавали полноформатный альбом, а не обошлись синглами, поскольку «не прогибаются под мир» и в их замысле — крупная форма и идея, верность которой любой творец обязан сохранять.
Варвара Убель, группа UBEL.
«Сейчас так много пустой музыки, сделанной только ради того, чтобы сделать. Слушать ее — как есть полуфабрикаты. Я сейчас настолько перенасыщена контентом, что впервые за свои 26 лет почувствовала, что устала от музыки. От безыдейной и неизобретательной музыки, сделанной ради того, чтобы потешить свое эго, или стать популярным, или залететь, или снять рилс. И когда среди этого потока ты находишь что-то, в чем слышишь азарт творца, это воскрешает».
В разговоре с РБК Life музыканты также рассказали, что их поклонников ждет на концерте 29 июля, как их воспитала джазовая музыка, какой вклад в их будущее внесли родители-меломаны, а также кому посвящена песня «Хэй, Арнольд» с нового альбома.
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