Группа UBEL — об индустрии: «Сейчас много пустой музыки»

«Сейчас так много пустой музыки, сделанной только ради того, чтобы сделать. Слушать ее — как есть полуфабрикаты. Я сейчас настолько перенасыщена контентом, что впервые за свои 26 лет почувствовала, что устала от музыки. От безыдейной и неизобретательной музыки, сделанной ради того, чтобы потешить свое эго, или стать популярным, или залететь, или снять рилс. И когда среди этого потока ты находишь что-то, в чем слышишь азарт творца, это воскрешает».