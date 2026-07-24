До шести выросло число заразившихся опасными инфекциями от клещей волгоградцев

Несмотря на то, что дети очень любят бегать по траве и валяться на ней, санитарные врачи не рекомендуют такой вид активности. Большинство повстречавшихся с клещами волгоградцев приносят их с прогулок на природе и в парках. Даже если одежда закрытая, прицепившийся клещ может переползти на оголенный участок тела и присосаться. Внимательно осматривайте себя и детей после прогулок, пользуйтесь защитными спреями от насекомых.