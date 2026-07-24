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До шести выросло число заразившихся опасными инфекциями от клещей волгоградцев

Еще один житель Волгоградской области заразился клещевым боррелизом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области клещи с начала сезона активности покусали уже 1233 человека, третья часть среди которых — дети. По данным на 24 июля 2026 года выросло число заразившихся опасными инфекциями от клещей: 4 человека подхватили иксодовый клещевой боррелиз, также зарегистрировано 2 случая Крымской геморрагической лихорадкой. В Волгоградской области клещи обитают только в траве и невысоких кустарниках, напоминает Роспотребнадзор.

Несмотря на то, что дети очень любят бегать по траве и валяться на ней, санитарные врачи не рекомендуют такой вид активности. Большинство повстречавшихся с клещами волгоградцев приносят их с прогулок на природе и в парках. Даже если одежда закрытая, прицепившийся клещ может переползти на оголенный участок тела и присосаться. Внимательно осматривайте себя и детей после прогулок, пользуйтесь защитными спреями от насекомых.

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