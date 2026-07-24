Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

«Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым — это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное», — говорится в сообщении путешественника в его Telegram-канале.