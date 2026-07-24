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Россиянин добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Российский путешественник Андрей Павлов рассказал, что добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев около 12 тысяч километров.

Источник: Соцсети

«Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым — это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное», — говорится в сообщении путешественника в его Telegram-канале.

Павлов, проживший несколько лет в Таиланде, рассказал, что покинул остров Пхукет в начале мая этого года, преодолел на велосипеде около 12 тысяч километров. Маршрут проходил через территорию пяти государств, включая Лаос, Китай, и Казахстан. Его путешествие длится уже 83 дня.

«Мое приключение не закончено. Там, за поворотом, меня ждет самое важное — моя семья. Я уже чувствую запах родного дома. Это не финал, это сладкая пауза перед главным рывком. Я еду к своим», — отметил Павлов.

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