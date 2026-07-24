Мирный порядок: президент Вьетнама стал лауреатом премии имени Толстого

В Москве 24 июля объявили имя лауреата Международной премии имени Льва Толстого за 2026 год. Награды за вклад в укрепление мира, взаимопонимания и сотрудничества между народами удостоен генсек Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент То Лам. Решение приняло международное жюри, в состав которого вошли представители России и зарубежных стран.
«Лидер страны, которая прошла через испытания тяжелой войны».
В состав авторитетного жюри вошли представители из России и других стран, включая Аргентину, Белоруссию, Индию, Китай, Южную Африку, Японию и Францию. Открыл заседание его председатель — гендиректор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он присоединился по видеосвязи и отметил в своей речи, что при выборе лауреата совет руководствовался идеями Льва Толстого о мире, гуманизме и взаимопонимании между народами. Именно поэтому он выдвинул кандидатуру вьетнамского лидера То Лама.
Идею поддержал генеральный директор Государственного музея Л. Н Толстого праправнук писателя Владимир Толстой.
— Эта страна и этот человек делают всё возможное в той ситуации, в которой сегодня оказался наш мир, когда во многих частях планеты крайне неспокойно. Погибают люди, идут сложные процессы защиты своих интересов. Но должны находиться посредники, которые способны разговаривать и с одной, и с другой стороной любого конфликта. Одним из таких незримых посредников является лидер сегодняшнего Вьетнама. Может быть, это не всем заметно, это большая политика, но мы знаем, что эти усилия направлены именно на сохранение мира и спокойствия на Земле. Это лидер страны, которая прошла через испытания тяжелой войны, и поэтому он не на словах, а на деле знает, что ценность человеческой жизни, мира и созидания очень высока, — сказал Владимир Толстой.
«Мой дед призывал страны уважать друг друга».
Решение жюри огласил французский общественный деятель внук первого президента страны Шарля де Голля — Пьер де Голль. Он отметил дипломатическую роль вьетнамского лидера на международной арене и отказ от размещения иностранных военных сил на своей территории.
— Я думаю, мы не должны забывать опыт великих философов, писателей, например Льва Николаевича Толстого, и важную мысль, которую они доносили, — духовность. И во Вьетнаме существует религия, которая признает этот опыт великих предков. Выбор То Лама для меня особенно важен, потому что мой дед Шарль де Голль в 1966 году в своей речи подчеркнул особую роль вьетнамского народа и страны как нации, которая боролась за мир и против американской гегемонии. Мой дед призывал страны уважать друг друга, вступать в диалог и коммуницировать. И это именно то, что мы должны сегодня учитывать в нашей политике, — заявил де Голль.
Особенность Международной премии Льва Толстого заключается в ее исключительном статусе — стать лауреатом можно лишь один раз. В 2025 году награды были удостоены президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.