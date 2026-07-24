— Эта страна и этот человек делают всё возможное в той ситуации, в которой сегодня оказался наш мир, когда во многих частях планеты крайне неспокойно. Погибают люди, идут сложные процессы защиты своих интересов. Но должны находиться посредники, которые способны разговаривать и с одной, и с другой стороной любого конфликта. Одним из таких незримых посредников является лидер сегодняшнего Вьетнама. Может быть, это не всем заметно, это большая политика, но мы знаем, что эти усилия направлены именно на сохранение мира и спокойствия на Земле. Это лидер страны, которая прошла через испытания тяжелой войны, и поэтому он не на словах, а на деле знает, что ценность человеческой жизни, мира и созидания очень высока, — сказал Владимир Толстой.