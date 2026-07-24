Калининградца, собиравшегося баллотироваться в депутаты, арестовали за посты с символикой запрещённых соцсетей

Мужчина вину не признал и предположил, что разбирательство связано с попыткой помешать его политической деятельности. Суд отклонил эти доводы и признал калининградца виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначили десять суток административного ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.