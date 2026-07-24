Калининградца, собиравшегося баллотироваться в депутаты, арестовали за посты с символикой запрещённых соцсетей

В Калининграде из-за видео с логотипами запрещённых в России соцсетей задержали мужчину, собиравшегося баллотироваться в депутаты. Об этом пресс-служба областного суда сообщила в своём канале на платформе Макс в пятницу, 24 июля.
Согласно материалам дела, в начале июля горожанин разместил ролик во «ВКонтакте», публичном телеграм-канале и на двух запрещённых площадках. В видео была видна символика продуктов американской компании, деятельность которой признана экстремистской.
Мужчина вину не признал и предположил, что разбирательство связано с попыткой помешать его политической деятельности. Суд отклонил эти доводы и признал калининградца виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначили десять суток административного ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.
В Госдуме предлагали наказывать обязательными работами за демонстрацию свастики. Сейчас статья 20.3 КоАП РФ предусматривает штраф до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.