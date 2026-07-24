В Челябинске отметят День Крещения Руси

Фестиваль «День Крещения Руси» проходит с 24 по 28 июля в Челябинске в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Главной площадкой стал Кафедральный собор Рождества Христова. Празднование приурочено ко дню памяти святых равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира. Гостей ждет концерт творческих коллективов, пленэр и выставка художника Александра Разбойникова. Также будут проводиться экскурсии по кафедральному собору, мастер-классы, ярмарка и гитарный вечер под открытым небом. Кроме того, 27 июля пройдет всенощное бдение в честь престольного праздника нижнего храма Кафедрального собора, освященного в честь крестителя Руси.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.