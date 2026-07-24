Соревнования по 3D-пилотажу пройдут в Нижегородской области 1 августа

Старт состязаний запланирован на 9:00. В турнире примут участие сборные клубов России, команды из Нижегородской области, а также спортсмены, выступающие в личном зачёте. Пилоты продемонстрируют навыки управления авиамоделями и покажут сложные элементы в дисциплинах 3D‑пилотажа — зрителей ждут зрелищные выступления и напряжённая борьба за призовые места.