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Соревнования по 3D-пилотажу пройдут в Нижегородской области 1 августа

Пилоты продемонстрируют навыки управления авиамоделями и покажут сложные элементы в дисциплинах 3D‑пилотажа — зрителей ждут зрелищные выступления и напряжённая борьба за призовые места.

1 августа в загородном клубе «Авиатор» (посёлок Большое Козино, Балахнинский район) состоится этап Russian Extreme Flight Championship — соревнования по 3D‑пилотажу, сообщили в Минспорта Нижегородской области.

Старт состязаний запланирован на 9:00. В турнире примут участие сборные клубов России, команды из Нижегородской области, а также спортсмены, выступающие в личном зачёте. Пилоты продемонстрируют навыки управления авиамоделями и покажут сложные элементы в дисциплинах 3D‑пилотажа — зрителей ждут зрелищные выступления и напряжённая борьба за призовые места.

Организаторы приглашают всех желающих прийти на площадку, поддержать участников и стать свидетелями яркого авиационного праздника.

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