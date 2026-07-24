Как помочь пожилому человеку с деменцией

По оценкам российских гериатров, деменцией в стране страдают от 1,5 до 2 миллионов человек, но официально на учете состоит лишь небольшая часть пациентов. Отдельной статистики по Калининградской области нет, но при экстраполяции общероссийских данных речь может идти о нескольких тысячах жителей региона. При быстром начале поисков шансы найти человека живым высоки. Иногда достаточно одного звонка от прохожего, чтобы спасти чью-то жизнь. За каждым «иду к начальнику» стоит человек, который уже не может защитить себя сам.