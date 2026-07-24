Как помочь пожилому человеку с деменцией

Деменция — это не просто старческая забывчивость, а прогрессирующее заболевание, при котором человек теряет способность ориентироваться в пространстве и оценивать опасность. Ежегодно тысячи пожилых людей с когнитивными нарушениями уходят из дома и не могут найти дорогу обратно. Врачи и поисковики рассказали aif.ru, как распознать тревожные признаки и что делать, если встретили растерянного пожилого человека на улице.
Деменция — это не возрастная норма, а заболевание. Человек постепенно теряет не только память, но и способность ориентироваться в пространстве, принимать решения, оценивать угрозу. Так, в Калининграде продолжаются поиски 73-летнего Александра Левченко, который пропал 11 июля.
Врач-невролог Владимир Мартынов пояснил, что при деменции человек перестает узнавать собственный дом, путает настоящее с прошлым, не понимает назначения телефона. Для него может быть реальной задачей «пойти на завод», даже если предприятие закрыто десятилетия назад.
Именно поэтому пожилые люди с когнитивными нарушениями часто уходят из дома — чтобы «вернуться» в квартиру молодости, «встретить» давно умерших родителей или «выполнить» несуществующее задание. Полностью исключить такие уходы невозможно, но риск можно снизить: не оставлять человека одного надолго, использовать устройства с GPS-трекером, которые позволяют родственникам отслеживать его местоположение.
Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Артем Слонов предупредил, что, встретив на улице растерянного пожилого человека, повторяющего одни и те же фразы и не способного сказать, где живет, нельзя сажать его в такси или давать деньги — это может отправить его в другой район и затруднить поиски. Нужно успокоить, предложить воды, вызвать полицию и дождаться ее приезда. Спорить и пытаться «вернуть в реальность» бесполезно и жестоко. Гораздо важнее обеспечить безопасность и связь со службами.
По оценкам российских гериатров, деменцией в стране страдают от 1,5 до 2 миллионов человек, но официально на учете состоит лишь небольшая часть пациентов. Отдельной статистики по Калининградской области нет, но при экстраполяции общероссийских данных речь может идти о нескольких тысячах жителей региона. При быстром начале поисков шансы найти человека живым высоки. Иногда достаточно одного звонка от прохожего, чтобы спасти чью-то жизнь. За каждым «иду к начальнику» стоит человек, который уже не может защитить себя сам.