В Омск прибыла Абалакская икона Божией матери «Знамение»

В пятницу, 24 июля 2026 года, в ней прошло первое мероприятие — в селе Троицкое у Креста на площадке строящегося храма состоялся торжественный молебен в Честь Крещения Руси, который, как рассказали в администрации Троицкого сельского поселения, возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.