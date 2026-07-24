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В Омск прибыла Абалакская икона Божией матери «Знамение»

Святыню пронесут через центр Омска во время Крестного хода.

Источник: администрация Троицкого сельского поселения

В Омск прибыла главная святыня праздника в честь дня Крещения Руси — Абалакская икона Божией Матери «Знамение».

В пятницу, 24 июля 2026 года, в ней прошло первое мероприятие — в селе Троицкое у Креста на площадке строящегося храма состоялся торжественный молебен в Честь Крещения Руси, который, как рассказали в администрации Троицкого сельского поселения, возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Напомним, в воскресенье, 26 июля, в Омске состоится большой крестный ход в честь Дня Крещения Руси. В 7:30 утра начнется Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе, после чего в 10 часов утра верующие со святыней пройдут через центр города до Свято-Никольского казачьего Собора.

Ранее митрополит Дионисий пригласил омичей принять участие в крестном шествии и общей соборной молитве об Отечестве.