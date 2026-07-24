В Омск прибыла Абалакская икона Божией матери «Знамение»

В Омск прибыла главная святыня праздника в честь дня Крещения Руси — Абалакская икона Божией Матери «Знамение».
В пятницу, 24 июля 2026 года, в ней прошло первое мероприятие — в селе Троицкое у Креста на площадке строящегося храма состоялся торжественный молебен в Честь Крещения Руси, который, как рассказали в администрации Троицкого сельского поселения, возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.
Напомним, в воскресенье, 26 июля, в Омске состоится большой крестный ход в честь Дня Крещения Руси. В 7:30 утра начнется Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе, после чего в 10 часов утра верующие со святыней пройдут через центр города до Свято-Никольского казачьего Собора.
Ранее митрополит Дионисий пригласил омичей принять участие в крестном шествии и общей соборной молитве об Отечестве.