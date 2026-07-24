Гороскоп на 25 июля: Тельцам поможет их природное упрямство

♌Лев: Этот день станет для Львов звёздным часом, когда их энергия и харизма достигнут пика. Все начинания, запущенные в этот период, будут сопровождаться удачей, особенно если они связаны с творчеством, лидерством или публичными выступлениями. Коллеги или друзья отметят ваше вдохновение, и даже самые скептичные люди не смогут отрицать ваш потенциал. Однако важно не перегружать окружающих своим присутствием — иногда достаточно одного взгляда или короткого замечания, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. В личных отношениях день принесёт моменты, когда ваш партнёр или близкий человек будет нуждаться в вашей поддержке, но не в форме указаний, а как пример силы и уверенности. Финансовые вопросы потребуют внимания: возможен неожиданный доход или шанс вложить средства в перспективное дело. Вечером звёзды советуют позволить себе роскошь — посетите мероприятие, которое подчеркнёт ваш статус, или просто насладитесь моментом, зная, что вы достойны лучшего.