Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уборочная кампания началась в Нижегородской области

В этом году уборка урожая стартовала позже из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Нижегородской области приступили к сбору урожая. На сегодняшний день работы развернуты в 16 муниципальных округах, где началась уборка озимой пшеницы. На сегодняшний день намолочено порядка 5,5 тысячи тонн зерновых культур.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в этом году выход на поля произошел с небольшой задержкой — сказались погодные условия. Перед регионом стоит задача собрать в организованном секторе не менее 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

— Рассчитываем, что погода не подведет и мы выполним плановые показатели в полном объеме и в установленные сроки, — отметил министр.

По данным регионального минсельхоза, уборка озимой пшеницы уже идет в Вадском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысковском, Павловском, Бутурлинском, Лукояновском, Первомайском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Городецком, Шатковском и Шарангском округах.

Параллельно в шести округах — Богородском, Вадском, Воротынском, Павловском, Бутурлинском и Лукояновском — приступили к уборке озимого рапса. А в Лысковском, Шатковском и Балахнинском районах уже начали копать картофель.

В аграрном ведомстве отмечают, что все работы ведутся по графику, а ход уборочной кампании находится на постоянном контроле.