Уборочная кампания началась в Нижегородской области

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в этом году выход на поля произошел с небольшой задержкой — сказались погодные условия. Перед регионом стоит задача собрать в организованном секторе не менее 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.