Более 32 тысяч новых объектов подключили к электросетям

«Россети Центр» выполнили более 16 тысяч договоров, обеспечив потребителям суммарную присоединенную мощность в объеме 375 МВт. В числе наиболее значимых проектов — подключение завода по производству алюминиевой тары в Воронежской области (7 МВт), а также первой очереди крупного жилого комплекса в Курской области (4,7 МВт) и предприятия агропромышленного комплекса в Липецкой области (4,8 МВт).