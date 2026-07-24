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Более 32 тысяч новых объектов подключили к электросетям

В числе наиболее значимых проектов — заводы, ЖК и спортивный центр.

Источник: АиФ Воронеж

По итогам I полугодия 2026 года было обеспечено технологическое присоединение к электросетям более 32 тысяч новых объектов общей мощностью 759 МВт.

«Россети Центр» выполнили более 16 тысяч договоров, обеспечив потребителям суммарную присоединенную мощность в объеме 375 МВт. В числе наиболее значимых проектов — подключение завода по производству алюминиевой тары в Воронежской области (7 МВт), а также первой очереди крупного жилого комплекса в Курской области (4,7 МВт) и предприятия агропромышленного комплекса в Липецкой области (4,8 МВт).

Еще более 16 тысяч объектов общей мощностью 384 МВт присоединили к электросетям специалисты «Россети Центр и Приволжье». Среди крупнейших — заводы в Рязанской области (5 МВт, 4,9 МВт), предприятия в Удмуртской Республике (4,2 МВт и 4 МВт), а также многофункциональный спортивный центр в Калужской области (0,55 МВт).

«Мы последовательно совершенствуем процессы технологического присоединения, чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение, способствуя развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» Борис Эбзеев.

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