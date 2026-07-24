Когда выйдет 4-й сезон «Теда Лассо». Дата, сюжет и актеры

Во втором сезоне «Ричмонд» пытается добиться повышения в классе. Параллельно герои сталкиваются с личными трудностями. Тед тяжело переживает развод и панические атаки, после чего начинает посещать психотерапевта. Ребекка пытается наладить личную жизнь и окончательно отходит от прошлого. Натан Шелли становится помощником тренера, но постепенно его успехи перерастают в самоуверенность и обиду на Теда. В финале сезона он покидает «Ричмонд» и принимает предложение возглавить «Вест Хэм Юнайтед». Джейми Тартт возвращается в команду после неудачного периода в «Манчестер Сити» и реалити-шоу, постепенно превращаясь из эгоистичного форварда в одного из лидеров «Ричмонда». Завершив игровую карьеру, Рой Кент входит в тренерский штаб клуба и становится помощником Теда.