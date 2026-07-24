Когда выйдет 4-й сезон «Теда Лассо». Дата, сюжет и актеры

19 июля 2026 года актер Джейсон Судейкис появился в образе футбольного тренера Теда Лассо в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу. Вместе с Бренданом Хантом, сыгравшим тренера Уиллиса «Бороду», он представил выступление Джастина Бибера. Появление актеров стало частью промокампании четвертого сезона сериала [1]. РБК Life рассказывает, когда выйдет новая часть «Теда Лассо» и о чем она будет.
Содержание.
Главное.
Дата.
Сюжет.
Актеры.
Интересные факты.
Главное о сериале «Тед Лассо».
Оригинальное название: Ted Lasso.
Платформа: Apple TV+
Создатель: Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис, Брендан Хант и Джо Келли.
Актеры: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм.
Постер сериала «Тед Лассо».
(Фото: Warner Bros. Television).
Дата выхода 4-го сезона «Теда Лассо».
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» состоится 5 августа 2026 года на Apple TV+. Сезон будет состоять из 10 серий. В день премьеры зрителям покажут первый эпизод, после чего новые серии будут выходить еженедельно по средам. Финальный, десятый эпизод выйдет 7 октября 2026 года.
О возвращении «Теда Лассо» объявили 14 марта 2025 года, когда Apple TV+ подтвердил продление сериала на четвертый сезон. Съемки стартовали летом 2025 года.
Премьера сериала «Тед Лассо» состоялась 14 августа 2020 года. Второй сезон стартовал 23 июля 2021-го, а третий — 15 марта 2023-го.
Дата выхода серий «Теда Лассо».
1 серия — 5 августа 2026 года;
2 серия — 12 августа;
3 серия — 19 августа;
4 серия — 26 августа;
5 серия — 2 сентября;
6 серия — 9 сентября;
7 серия — 16 сентября;
8 серия — 23 сентября;
9 серия — 30 сентября;
10 серия — 7 октября.
Сюжет сериала «Тед Лассо».
Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — тренер университетской команды по американскому футболу из Канзаса. Неожиданно он получает предложение возглавить английский футбольный клуб «Ричмонд», выступающий в Премьер-лиге. Ситуацию осложняет то, что Тед никогда не работал с европейским футболом (в США этот вид спорта обычно называют соккером). Новая владелица клуба Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) получила команду после развода с неверным мужем и намерена ему отомстить. Она рассчитывает, что неопытный тренер приведет «Ричмонд» к провалу и тем самым разрушит главное детище бывшего супруга.
Кадр из сериала «Тед Лассо».
(Фото: Warner Bros. Television).
Появление нового тренера поначалу вызывает скепсис у игроков, особенно у капитана команды Роя Кента (Бретт Голдстин). Однако постепенно Тед завоевывает доверие футболистов благодаря своему оптимизму, искренности и необычному подходу к работе. Несмотря на отсутствие опыта в европейском футболе, он помогает игрокам раскрыть свои сильные стороны и создает в команде атмосферу взаимного уважения. Тед замечает способности скромного экипировщика Натана Шелли (Ник Мохаммед) и приглашает его в тренерский штаб. Он также пытается найти подход к талантливому, но эгоистичному нападающему Джейми Тартту (Фил Данстер).
Кадр из сериала «Тед Лассо».
(Фото: Warner Bros. Television).
В финале первого сезона «Ричмонд» вылетает из английской Премьер-лиги. К этому моменту Ребекка уже отказалась от своего первоначального плана погубить клуб: благодаря Теду она признается ему в своих интригах, просит прощения и решает поддержать команду в борьбе за возвращение в элитный дивизион.
Во втором сезоне «Ричмонд» пытается добиться повышения в классе. Параллельно герои сталкиваются с личными трудностями. Тед тяжело переживает развод и панические атаки, после чего начинает посещать психотерапевта. Ребекка пытается наладить личную жизнь и окончательно отходит от прошлого. Натан Шелли становится помощником тренера, но постепенно его успехи перерастают в самоуверенность и обиду на Теда. В финале сезона он покидает «Ричмонд» и принимает предложение возглавить «Вест Хэм Юнайтед». Джейми Тартт возвращается в команду после неудачного периода в «Манчестер Сити» и реалити-шоу, постепенно превращаясь из эгоистичного форварда в одного из лидеров «Ричмонда». Завершив игровую карьеру, Рой Кент входит в тренерский штаб клуба и становится помощником Теда.
Герои увлечены не только футболом, они переживают личные драмы. Кадр из сериала «Тед Лассо».
(Фото: Warner Bros. Television).
Чем закончился третий сезон «Теда Лассо».
В третьем сезоне сюжетные линии основных героев получают завершение. Ребекка окончательно отпускает прошлое и отказывается от желания отомстить бывшему мужу. Она начинает новую главу жизни и принимает неожиданное решение: после окончания сезона передает 49% акций клуба болельщикам, чтобы они стали совладельцами «Ричмонда».
Натан Шелли, возглавивший «Вест Хэм Юнайтед», постепенно осознает, что сделал ошибку, покинув «Ричмонд». После ухода из клуба он возвращается в команду, где Тед прощает его, а коллеги принимают обратно. Рой Кент переживает расставание с Кили Джонс и к финалу пытается восстановить отношения с ней.
Сам Тед Лассо понимает, что хочет быть рядом с сыном Генри, который живет в США с матерью. После завершения сезона он возвращается в Канзас, а новым главным тренером «Ричмонда» становится Рой Кент. Натан присоединяется к его тренерскому штабу.
В конце третьего сезона Тед Лассо воссоединяется с сыном — кадр из сериала «Тед Лассо».
(Фото: Warner Bros. Television).
Что будет в 4-м сезоне «Теда Лассо».
После событий третьего сезона Тед Лассо возвращается в Великобританию. На этот раз ему предстоит возглавить женскую команду «Ричмонда», которая начинает выступления во втором дивизионе английского футбола. Для героя это становится новым испытанием: ему предстоит работать с новым коллективом и помочь команде добиться успеха.
Официальный синопсис сезона гласит, что Тед и его подопечные будут учиться «сначала прыгать, а потом смотреть», то есть не бояться рисковать и принимать смелые решения. Авторы обещают сохранить фирменное сочетание юмора, оптимизма и эмоциональных историй, за которое зрители полюбили сериал [2].
Трейлер 4-го сезона сериала «Тед Лассо».
28 апреля 2026 года Apple TV+ представил первый официальный тизер четвертого сезона «Теда Лассо» [3]. В ролике анонсируется возвращение Теда Лассо в Ричмонд. Зрителям показывают, как главный герой приезжает в Англию и встречается со знакомыми персонажами. Тизер также подтверждает, что в новом сезоне Тед возглавит женскую команду «Ричмонда».
Видео: Первый трейлер четвертого сезона сериала «Тед Лассо» / rutube.ru.
Актеры сериала «Тед Лассо».
Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры») — Тед Лассо.
Ханна Уоддингэм («Игра престолов») — Ребекка Уэлтон.
Бретт Голдстин («Терапия») — Рой Кент.
Джуно Темпл («Фарго») — Кили Джонс.
Джереми Свифт («Аббатство Даунтон») — Лесли Хиггинс.
Брендан Хант («Адам портит все») — Уиллис «Борода» Бирд.
Ник Мохаммед («Марсианин») — Натан Шелли.
Тохиб Джимо («Индустрия») — Сэм Обисанья.
Кристо Фернандес («Человек-паук: Нет пути домой») — Дани Рохас.
Кола Бокинни («Черное зеркало») — Айзек МакАду.
Билли Харрис («Нарушители») — Колин Хьюз.
Джеймс Лэнс («Чисто английские убийства») — Трент Кримм.
Энтони Хэд («Баффи — истребительница вампиров») — Руперт Мэннион.
Таня Рейнольдс («Половое воспитание») — новая героиня.
Фэй Марсей («Андор») — новая героиня.
Джуд Мак («Обратно во мрак») — новая героиня.
Грант Фили («Мисс Остин») — новый персонаж.
В четвертом сезоне к своим ролям вернутся большинство актеров основного состава, включая Джейсона Судейкиса, Ханну Уоддингэм, Бретта Голдстина, Джуно Темпл, Джереми Свифта, Брендана Ханта. Также к актерскому составу присоединятся Таня Рейнольдс, Фэй Марсей, Грант Фили, Джуд Мак и другие. Известно, что новые актеры сыграют персонажей, связанных с развитием истории женской команды «Ричмонда», однако Apple TV+ пока не раскрывает подробности их ролей.
Интересные факты о сериале «Тед Лассо».
Сериал «Тед Лассо» стал самой номинированной комедией на премию «Эмми» в 2021-м и 2022-м. За два года проект собрал 20 номинаций и победил в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстин), «Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» (Ханна Уоддингэм), «Лучшая режиссура эпизода комедийного сериала» [4].
Джейсон Судейкис впервые появился в образе Теда Лассо в двух промороликах для NBC Sports в 2013 году. По сюжету видео, американский тренер Тед приезжает в Лондон, погружается в мир английской Премьер-лиги и удивляется особенностям европейского футбола [5].
При создании Теда Лассо Джейсон Судейкис вдохновлялся многими спортивными фигурами. Основой для характера персонажа стал его школьный тренер по баскетболу Донни Кэмпбелл. Кэмпбелл познакомил Судейкиса с баскетболистом Джоном Вудэном, чья искренность тоже повлияла на изображение Теда. Стиль героя — солнечные очки и свитер — сформировался благодаря американскому футболисту Майку Дитке [6].
Образы некоторых персонажей сериала вдохновлены реальными футболистами. Например, прототипом Дани Рохаса стал нападающий мексиканской команды «Гвадалахара» и игрок английской Премьер-лиги Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито». Многие фанаты также видят связь между Роем Кентом и ирландским футболистом Роем Кином, бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» [7].
За уличными съемками третьего сезона «Теда Лассо» наблюдала толпа. Бретт Голдстин, исполнивший роль Роя Кента, рассказал, что ощущал себя как на телешоу, где нужно выступать перед живой аудиторией. Актер признался, что создатели недооценили влияние такого большого количества фанатов и наняли мало охраны. Из-за толпы во время съемок пришлось отказаться от одного эпизода [8].