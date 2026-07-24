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Щит «Евдокия» начнет прокладку метро в Нижнем Новгороде в ближайшие дни

«Евдокия» составит пару «Владимиру».

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде готовятся к запуску нового тоннелепроходческого щита для строительства метро от станции «Горьковская» до будущей станции «Сенная». Пусконаладочные работы в монтажном котловане подходят к концу, запуск обещают в ближайшие дни, сообщили в Telegram-канале «Метро НН».

Щит начали собирать еще в мае. Метростроевцы назвали его «Евдокия». Всего от «Горьковской» в сторону «Площади Свободы» планируют запустить два китайских тоннелепроходческих комплекса. Щит «Владимир» уже работает на участке между площадью Свободы и Сенной.

Напомним, достроить новую ветку метро до Сенной площади планируют в 2027 году.