Щит «Евдокия» начнет прокладку метро в Нижнем Новгороде в ближайшие дни

В Нижнем Новгороде готовятся к запуску нового тоннелепроходческого щита для строительства метро от станции «Горьковская» до будущей станции «Сенная». Пусконаладочные работы в монтажном котловане подходят к концу, запуск обещают в ближайшие дни, сообщили в Telegram-канале «Метро НН».
Щит начали собирать еще в мае. Метростроевцы назвали его «Евдокия». Всего от «Горьковской» в сторону «Площади Свободы» планируют запустить два китайских тоннелепроходческих комплекса. Щит «Владимир» уже работает на участке между площадью Свободы и Сенной.
Напомним, достроить новую ветку метро до Сенной площади планируют в 2027 году.