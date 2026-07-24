Щит «Евдокия» начнет прокладку метро в Нижнем Новгороде в ближайшие дни

Щит начали собирать еще в мае. Метростроевцы назвали его «Евдокия». Всего от «Горьковской» в сторону «Площади Свободы» планируют запустить два китайских тоннелепроходческих комплекса. Щит «Владимир» уже работает на участке между площадью Свободы и Сенной.