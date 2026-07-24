Гималайский медведь Вася временно переехал жить из Москвы в Калининград

Гималайский медведь по кличке Вася сейчас осваивается в Калининградском зоопарке — он пробудет там около двух лет, пока в Московском зоопарке ремонтируют его постоянный вольер. Животное прибыло в Калининград в конце июня, а путь из столицы оказался непростым: медведя везли морем, и поездка пришлась на период сильной жары. Чтобы помочь Васе справиться с нагрузкой, сопровождающий сотрудник постоянно давал ему прохладную воду и фрукты. О пути Васи рассказал aif.ru.
Медведь родился в 2015 году и поначалу жил у частных владельцев в плохих условиях. В итоге животное изъяли и передали в Московский зоопарк, а теперь временным домом для Васи стал Калининград.
Сейчас период первичной адаптации идет спокойно. За несколько недель медведь успел тщательно изучить территорию вольера и с интересом взаимодействует с деревянными конструкциями и кормушками-головоломками, которые у него есть.
Кормят Васю необычно: сотрудники прячут лакомства в разных уголках вольера. Медведь может их найти под камнями, в полостях бревен и среди кустов. Такой подход нужен не для развлечения — он имитирует его естественное поведение для поддержки физического и психологического состояния животного.
Иногда гости зоопарка не видят Васю во внешнем вольере. Медведь сам решает уйти во внутреннее помещение, если хочется уединения и тишины. По наблюдениям специалистов, чаще всего медведя можно встретить утром или после 15:00, хотя его распорядок остается непредсказуемым, что типично для медведей.
Случай Васи — редкое и удачное исключение. Содержание крупных хищников в неволе требует особого подхода: животным нужны движение, возможность выбора и интеллектуальные задачи. Без этого у медведей развиваются стереотипные формы поведения — хождение по кругу, раскачивания или даже самоповреждения. Часто такие животные уже не поддаются реабилитации, но Васю удалось спасти вовремя.
Как отмечает кандидат биологических наук и заведующий отделом научных исследований Московского зоопарка Сергей Попов, для каждого вида существует свой набор условий, которые позволяют животному проявлять типичные для него формы поведения. Чем меньше таких условий удается создать в неволе, тем тяжелее приходится животному. Поэтому реабилитация изъятых животных является длительным процессом, в который входит не только ветеринарная помощь, но и постепенное восстановление естественной активности. Для этого нужны просторные вольеры, разнообразный рацион и игровые элементы.
Сотрудники Калининградского зоопарка видят, что Вася уверенно ориентируется на новой территории, активно исследует пространство и проявляет живой интерес к окружающему миру.
Гималайский медведь — необычный и редкий обитатель зоопарков. Но ценность истории Васи является хорошим примером, что современный зоопарк теперь является центром заботы, реабилитации и научных исследований.
Гималайский (или белогрудый) медведь — это медведь средних размеров с черной шерстью и характерным белым пятном в форме буквы V на груди. Этот вид приспособлен к жизни в лесу и частично ведет древесный образ жизни: медведи хорошо лазают по деревьям, устраивают лежки и берлоги в дуплах и на высоте. Основу их рациона составляет растительная пища — орехи, желуди, ягоды, плоды, но они также едят насекомых и не отказываются от животных.