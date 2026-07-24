Гималайский медведь Вася временно переехал жить из Москвы в Калининград

Гималайский (или белогрудый) медведь — это медведь средних размеров с черной шерстью и характерным белым пятном в форме буквы V на груди. Этот вид приспособлен к жизни в лесу и частично ведет древесный образ жизни: медведи хорошо лазают по деревьям, устраивают лежки и берлоги в дуплах и на высоте. Основу их рациона составляет растительная пища — орехи, желуди, ягоды, плоды, но они также едят насекомых и не отказываются от животных.