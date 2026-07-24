Как новый закон о криповалюте ударит по волгоградцам

Самое важное для простого обывателя — это потолок. Если вы непрофессиональный инвестор, то тратить на покупку криптовалюты можно будет не больше 300 тысяч рублей в год. И покупать разрешат только через одного официального посредника. Вложить больше уже не выйдет. Кроме того, прежде чем вам дадут купить монеты, придется пройти специальное тестирование — проверку на финансовую грамотность. Также российские резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить её за границу, но с обязательным уведомлением налоговой службы.