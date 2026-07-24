В челябинских лесах выявили очаги опасных вредителей

Основной фокус мониторинга — карантинные виды, опасные для лесов России и стран ЕАЭС. Среди них: сибирский шелкопряд, полиграф уссурийский, усачи рода Monochamus. Именно эти вредители могут нанести серьёзный урон лесному фонду региона, а при распространении — стать угрозой и для соседних территорий.