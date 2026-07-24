В челябинских лесах выявили очаги опасных вредителей

В Челябинской области инспекторы Россельхознадзора обследуют лесные массивы. Из запланированных 2,7 млн га площадей уже обследовано 1,5 млн га. В общей сложности отобрано почти 500 образцов, из которых 240 уже прошли первичное исследование. Результат тревожный: карантинный объект найден в каждом третьем образце.
Основной фокус мониторинга — карантинные виды, опасные для лесов России и стран ЕАЭС. Среди них: сибирский шелкопряд, полиграф уссурийский, усачи рода Monochamus. Именно эти вредители могут нанести серьёзный урон лесному фонду региона, а при распространении — стать угрозой и для соседних территорий.
После завершения полевых работ все собранные материалы направят на фитосанитарную экспертизу, чтобы точно определить видовую принадлежность вредителей и оценить степень угрозы.