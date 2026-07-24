Пирамиду XVIII века отреставрировали в Екатерининском парке

Во время войны павильон сильно пострадал — были разрушены три колонны и один пьедестал. Сохранилась только одна мраморная колонна, которая стала образцом для воссоздания утраченных элементов, а также три пьедестала: два стояли на своих исторических местах, один хранился в музейных фондах. По их размерам воссоздали четвертый пьедестал и установили все колонны на место.