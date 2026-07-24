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Пирамиду XVIII века отреставрировали в Екатерининском парке

Рядом с павильоном похоронены три любимые собачки Екатерины II.

Источник: ГМЗ «Царское Село»

В Екатерининском парке завершили реставрацию павильона Пирамида, построенного по указу Екатерины II в 1782—1783 годах. Специалисты воссоздали утраченные во время войны надгробные плиты любимых собак императрицы и вернули на место колонны по углам сооружения.

Павильон, построенный по проекту архитектора Чарльза Камерона, стоит на берегу Лебяжьего пруда. Рядом с ним в 1780-х похоронили трех собачек-левреток императрицы — Сир Том-Андерсена, Земиру и Дюшес. Подлинные мраморные плиты не сохранились, их воссоздали заново по фотографиям конца XIX — начала XX века и данным реставрации 1995 года.

— Реставрация началась с обследования, в ходе которого специалисты изучили все повреждения. Мастера расчистили каменные блоки от грязи и мха, укрепили фундамент, отремонтировали стены и свод, восстановили кирпичную кладку, — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Во время войны павильон сильно пострадал — были разрушены три колонны и один пьедестал. Сохранилась только одна мраморная колонна, которая стала образцом для воссоздания утраченных элементов, а также три пьедестала: два стояли на своих исторических местах, один хранился в музейных фондах. По их размерам воссоздали четвертый пьедестал и установили все колонны на место.

Директор музея Ольга Таратынова отметила, что это часть работы по возвращению наследия Екатерины II к 300-летию императрицы. Все работы провели за счет внебюджетных средств музея.

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