Пирамиду XVIII века отреставрировали в Екатерининском парке

В Екатерининском парке завершили реставрацию павильона Пирамида, построенного по указу Екатерины II в 1782—1783 годах. Специалисты воссоздали утраченные во время войны надгробные плиты любимых собак императрицы и вернули на место колонны по углам сооружения.
Павильон, построенный по проекту архитектора Чарльза Камерона, стоит на берегу Лебяжьего пруда. Рядом с ним в 1780-х похоронили трех собачек-левреток императрицы — Сир Том-Андерсена, Земиру и Дюшес. Подлинные мраморные плиты не сохранились, их воссоздали заново по фотографиям конца XIX — начала XX века и данным реставрации 1995 года.
— Реставрация началась с обследования, в ходе которого специалисты изучили все повреждения. Мастера расчистили каменные блоки от грязи и мха, укрепили фундамент, отремонтировали стены и свод, восстановили кирпичную кладку, — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».
Во время войны павильон сильно пострадал — были разрушены три колонны и один пьедестал. Сохранилась только одна мраморная колонна, которая стала образцом для воссоздания утраченных элементов, а также три пьедестала: два стояли на своих исторических местах, один хранился в музейных фондах. По их размерам воссоздали четвертый пьедестал и установили все колонны на место.
Директор музея Ольга Таратынова отметила, что это часть работы по возвращению наследия Екатерины II к 300-летию императрицы. Все работы провели за счет внебюджетных средств музея.