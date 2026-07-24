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В Волжском на выходные вводят «сухой закон»

В Волжском, уже несколько дней отмечающем свой день рождения, на выходные запретят продажу.

В Волжском, уже несколько дней отмечающем свой день рождения, на выходные запретят продажу алкоголя. Ограничения будут носить локальный характер.

Полки с горячительными напитками закроют в магазинах, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Так, в субботу 25 июля продажу спиртного ограничат по следующим адресам:

— улица Набережная, 75−77, 12 л;

— улица имени Ленина, 76−78, 75−97;

— улица Энгельса, 1;

— улица Сталинградская, 3−9.

Запрет будет действовать с 15:00 до 23:00.

В воскресенье табу на продажу спиртного установят также с 15:00. Сухой закон будет действовать по адресам:

— улица Карла Маркса, 15−47, 10−12;

— улица Комсомольская, 15−29, 18−24;

— улица имени Ленина, 18−30, 15−29;

— улица Циолковского, 10−18, 13−17.

В среду, 22 июля, Волжскому исполнилось 72 года. Составив программу сразу на несколько дней, организаторы позвали горожан на летнюю елку с Дедом Морозом, на пенную вечеринку и на «Молодежный движ». В воскресенье, 26 июля, в городе-спутнике состоится большой концерт — перед собравшимися выступят творческие коллективы и исполнители Волжского, а также волгоградская группа «Кавер-хит».

Фото Геннадия Гуляева.