В Волжском на выходные вводят «сухой закон»

В среду, 22 июля, Волжскому исполнилось 72 года. Составив программу сразу на несколько дней, организаторы позвали горожан на летнюю елку с Дедом Морозом, на пенную вечеринку и на «Молодежный движ». В воскресенье, 26 июля, в городе-спутнике состоится большой концерт — перед собравшимися выступят творческие коллективы и исполнители Волжского, а также волгоградская группа «Кавер-хит».