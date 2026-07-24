В Курской области из-за мин ограничивают проезд между Льговом и Рыльском

В связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог оперативный штаб Курской области рекомендовал автомобилистам воздержаться от проезда по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также примыкающим к этому отрезку дорогам к населенным пунктам в ночное время — с 23:00 до 06:00. Предупреждение опубликовали 24 июля.