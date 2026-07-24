Донские аграрии собрали более 9 млн тонн зерна

Только с начала недели в Ростовской области зафиксировали 143 пожара. Одной из причин возгораний называют нарушение правил пожарной безопасности. В качестве примера глава региона привел пожар на территории предприятия, где своевременно не убрали сухую траву, не подготовили средства пожаротушения и не обучили персонал действиям при пожаре.