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Донские аграрии собрали более 9 млн тонн зерна

В Ростовской области аграрии собрали более 9 млн т зерна, обмолотили около 2,3 млн га, что составляет 70% от запланированной площади. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области аграрии собрали более 9 млн т зерна, обмолотили около 2,3 млн га, что составляет 70% от запланированной площади. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.

Только с начала недели в Ростовской области зафиксировали 143 пожара. Одной из причин возгораний называют нарушение правил пожарной безопасности. В качестве примера глава региона привел пожар на территории предприятия, где своевременно не убрали сухую траву, не подготовили средства пожаротушения и не обучили персонал действиям при пожаре.

По итогам обсуждения принято решение ужесточить контроль. Главам муниципалитетов поручено продолжить профилактическую работу с предприятиями и организациями. В регионе действует особый противопожарный режим: ограничены пребывание граждан в лесах и въезд автомобилей — до 18 августа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за нарушение требований пожарной безопасности составили около 500 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 6 млн руб.

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