Любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам пройдёт 1 и 2 августа на «Нижегородском кольце»

1 и 2 августа на территории «Нижегородского кольца» пройдет любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам MOTO.MSK.CUP, сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. Соревнования соберут как начинающих спортсменов, так и опытных мотолюбителей со всей страны.
Для новичков организуют отдельный зачёт в каждом классе мототехники, а также гонки на дорожных мотоциклах. Для опытных участников предусмотрены ограничения на доработку техники, чтобы сохранить равные условия борьбы и доступный бюджет.
Зрителей ждут яркие заезды, напряженная борьба и атмосфера настоящего мотоспорта. Вход на мероприятие свободный.
«Желаем участникам уверенных стартов, безопасных гонок и достойных результатов!» — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что соревнования «MOTORING. Гран-При Нижнего Новгорода» состоятся на «Нижегородском кольце» 26 июля.
(12+).