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Любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам пройдёт 1 и 2 августа на «Нижегородском кольце»

Соревнования соберут как начинающих спортсменов, так и опытных мотолюбителей со всей страны.

1 и 2 августа на территории «Нижегородского кольца» пройдет любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам MOTO.MSK.CUP, сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. Соревнования соберут как начинающих спортсменов, так и опытных мотолюбителей со всей страны.

Для новичков организуют отдельный зачёт в каждом классе мототехники, а также гонки на дорожных мотоциклах. Для опытных участников предусмотрены ограничения на доработку техники, чтобы сохранить равные условия борьбы и доступный бюджет.

Зрителей ждут яркие заезды, напряженная борьба и атмосфера настоящего мотоспорта. Вход на мероприятие свободный.

«Желаем участникам уверенных стартов, безопасных гонок и достойных результатов!» — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что соревнования «MOTORING. Гран-При Нижнего Новгорода» состоятся на «Нижегородском кольце» 26 июля.

(12+).