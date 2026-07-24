Черемуха, ива, клен, сосна и другие: в Казани на набережной Кабана высадят 586 деревьев

В Казани продолжается благоустройства набережной озера Нижний Кабан, затрагивающие участок вдоль улицы Марджани. Уже проведена посадка 304 деревьев различных пород, включая черемуху, иву, клен и сосну. В ближайший месяц планируется высадить еще 282 крупномера, как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Завершится третий этап работ масштабным озеленением. На набережной появится 586 новых деревьев, что станет рекордным показателем для всех обновляемых зон набережной. Ранее самым масштабным озеленением было создание зеленых зон у нового театра имени Галиаскара Камала, где было высажено 530 деревьев.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что набережная Нижнего Кабана является одним из ключевых проектов города последних лет. По словам градоначальника, в 2015 году, когда начинались работы, сложно было представить масштаб изменений, сегодня эта территория стала излюбленным местом отдыха.
Мэр отметил 80-процентную готовность финального участка. Уже сейчас здесь насчитывается около 300 деревьев, а с завершением всех работ их количество достигнет примерно 600. В следующем году планируется обустройство верхнего променада, интегрирующего всю территорию вокруг озера в единое рекреационное пространство.
По плану, на всей благоустраиваемой территории появится свыше 92 тысяч растений. В дополнение к деревьям, планируется высадка 6,6 тысяч крупных и 12,8 тысяч мелких кустарников, 12,2 тысяч многолетних цветов, 35 тысяч злаковых, 5 тысяч весеннецветущих и 20,6 тысяч водных растений.
Посадка кустарников и многолетников начнется в начале августа, после установки системы автоматического полива.
Обустройство набережной Нижнего Кабана признано одним из крупнейших проектов озеленения в России. Разработчики стремились гармонично соединить декоративные посадки с природным ландшафтом, используя адаптированные к климату Татарстана растения.
Центральным элементом цветочных зон станет декоративная яблоня, дополненная сиренью, рябиной, ивами, каштаном, кленом, ольхой, калиной, шиповником, спиреей, кизильником и пузыреплодником. Для создания живописного прибрежного вида будут использованы злаковые и водные растения, такие как осока береговая, щучка, яснотка и дербенник.
Цветовая палитра территории будет построена на контрасте: зоны активного цветения будут украшены розовыми и белыми оттенками яблонь, сирени, рябины и спирей. Природные участки будут оформлены в более сдержанной зелено-серо-коричневой гамме с использованием ивы, ольхи, черемухи, дерена и клена.
Параллельно с озеленением проводятся другие работы: монтируется деревянный настил, устанавливаются ограждения, обустраиваются спуски к воде и смотровые площадки. Продолжается строительство новых видовых точек.
Первый этап третьего этапа благоустройства планируется завершить к 30 августа.
Проект реконструкции набережных озер Кабан реализуется в Казани поэтапно. В 2013 году был благоустроен первый участок улицы Марджани. В 2015 году определили концепцию развития территории вокруг озер — проект «Эластичная лента».
Его реализация началась в 2016 году с обновления участка длиной 1 км.
Вторая очередь охватила участки от улицы Хади Такташа до Назарбаева и территорию на улице Марджани. Работы завершились в 2020 году.
В 2026 году начался финальный этап — благоустройство 1,5-километрового участка от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Готовность объекта составляет 80%. Часть деревянного настила и ограждений уже установлена, продолжаются гранитные работы и монтаж ступеней. Также возводится многофункциональный центр у театра имени Карима Тинчурина.
В 2027 году планируется создать верхний променад, расширить сеть смотровых площадок, продолжить озеленение и сформировать единое общественное пространство вдоль улицы Шигабутдина Марджани.
По итогам третьей очереди благоустройства вокруг Нижнего Кабана появится единая зона отдыха, завершающая многолетний проект преобразования этой важной зеленой зоны Казани.