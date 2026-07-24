Черемуха, ива, клен, сосна и другие: в Казани на набережной Кабана высадят 586 деревьев

Мэр отметил 80-процентную готовность финального участка. Уже сейчас здесь насчитывается около 300 деревьев, а с завершением всех работ их количество достигнет примерно 600. В следующем году планируется обустройство верхнего променада, интегрирующего всю территорию вокруг озера в единое рекреационное пространство.