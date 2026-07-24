СК: подростков в Калининградской области продолжают вербовать для диверсий и терактов

«Я бы хотел обратить внимание аудитории, родителей прежде всего, на то, чтобы эти вопросы в семье обязательно обсуждались. Дети не должны быть в полном объёме предоставлены сами себе. С ними нужно проводить беседы о том, что возможны вот такие ситуации, возможны попытки вербовок», — подчеркнул руководитель СУ СК.