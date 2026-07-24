В Воронежской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Это — озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, горох, сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС 24 июля.
Глава региона отметил, что воронежские аграрии вновь задали хорошую тенденцию:
«Поздравляю вас, уважаемые сельские труженики. Спасибо за такое обнадеживающее начало. Так держать».
На сегодняшний день обмолочено около 20% от всей площади уборки. Сейчас средняя урожайность составляет 39,5 ц/га. Однако в Аннинском, Лискинском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районе урожайность превысила 50 ц/га. По предварительным данным, 90% зерна относятся к продовольственным классам.
«Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется. Но главное, есть позитивный настрой и заряженность на высокие результаты у наших хлеборобов. Так что, будем с хлебом!» — резюмировал губернатор.
Как ранее сообщал заместитель председателя облправительства Алексей Сапронов, в 2026 году объём нового урожая зерновых ожидается на уровне 6 млн тонн. Сахарной свёклы планируется получить 5,7 млн тонн, а масличных культур 1,6 млн тонн. Помимо этого, перед аграриями стоит задача достичь плановых показателей по выпуску картофеля, овощей, а также плодово-ягодной продукции.