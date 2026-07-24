В Воронежской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

«Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется. Но главное, есть позитивный настрой и заряженность на высокие результаты у наших хлеборобов. Так что, будем с хлебом!» — резюмировал губернатор.