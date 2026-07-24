Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК… бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, для предоставления выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, в сумме 53 199,27 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.