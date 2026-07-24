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Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Жители Крыма получат выплаты за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК… бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, для предоставления выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, в сумме 53 199,27 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

Деньги выделят Министерству труда и социальной защиты Крыма. Отчитаться об использовании средств ведомство должно до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.

О подробностях предоставления выплат в документе не сообщается.

Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.

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