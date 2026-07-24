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В Москве число аварий с арендованными машинами сократилось на 31 процент

Дептранс Москвы: число аварий с арендованными автомобилями сократилось на 31%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 31% за первые шесть месяцев этого года, число пострадавших в инцидентах также снизилось на 31%, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них — на 31%», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, каршеринг год от года становится все более комфортным и безопасным сервисом.

«Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду — это меры, которые помогают снижать аварийность», — пояснил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.