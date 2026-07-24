В Москве число аварий с арендованными машинами сократилось на 31 процент

«Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них — на 31%», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».