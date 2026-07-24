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6 простых советов для сохранения здоровья мозга от доктора Игоря Шошинова

Нужно постоянно стремиться открывать для себя что-то новое — мозг начинает работать активнее, а это уже профилактика.

Мозг — главный орган человеческого организма. Он обеспечивает правильное функционирование всех органов и систем, ясность восприятия окружающего мира, считает нейрохирург Игорь Шошинов. Завотделением нейрохирургии № 2 ВОКБ дал шесть простых, но действенных советов, как сохранить здоровье этого встроенного в человека «компьютера».

Прежде всего, нужно правильно питаться, как ни банально это звучит.

«Наш организм строится из продуктов, которые мы едим. Мозг не исключение, поэтому в наш рацион должны входить морская рыба и орехи, фрукты и белковая пища: нежирное мясо, молочные продукты», — говорит врач.

Во-вторых, мозгу необходимо движение.

«Разбивайте свой день на периоды различной активности, если у вас сидячая работа. Делайте небольшие перерывы, встаньте, походите, потянитесь. Есть возможность — поприседайте. Огромную пользу приносят также прогулки перед сном», — поясняет медик.

Третье условие — полноценный сон. Четвёртое — старайтесь не акцентироваться на стрессовых ситуациях — они тормозят мыслительные процессы в головном мозге. Чтобы отвлечься от них, нужно больше отдыхать и найти увлекательное хобби.

Также важно избегать вредных привычек — курение и алкоголь ухудшают кровоснабжение мозга.

В-шестых, нужно постоянно стремиться открывать для себя что-то новое — мозг начинает работать активнее, а это уже профилактика.

Ранее невролог Владислав Мастеров рассказал волгоградцам о пользе тренировки мозга.