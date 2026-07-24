Движение транспорта частично ограничат на Зеленском съезде 25 и 26 июля

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по Зеленскому съезду 25 и 26 июля. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД).
Ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00 в оба дня. Для проезда закроют полосу по направлению к площади Минина и Пожарского. Движение в обратную сторону — с площади Минина и Пожарского — сохранится в обычном режиме.
В ведомстве уточнили, что время и даты проведения работ могут скорректировать из-за погодных условий. Водителей просят соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области.