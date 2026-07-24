«Талоны» на топливо начали предлагать жителям Воронежской области мошенники

Жители Воронежской области столкнулись с новой волной мошенничества на фоне ситуации с топливом. В социальных сетях появилась информация о том, что компания «Роснефть» ввела талоны на горючее и предоставляет их на специальном сайте, где требуется оставить заявку. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками» в пятницу, 24 июля.
Подобные сообщения являются попыткой посеять панику среди населения.
Авторы канала отмечают, что переходить по ссылке, ведущей на сайт «с талонами», не следует. Ресурс, имитирующий официальную страницу компании, функционируют на базе небезопасного протокола. Благодаря этому злоумышленники могут легко перехватить логины и пароли, а также платёжную информацию пользователей.
Особую угрозу представляет предложение оставить номер телефона для получения СМС с талоном на 50 литров бензина.