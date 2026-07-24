«Талоны» на топливо начали предлагать жителям Воронежской области мошенники

Жители Воронежской области столкнулись с новой волной мошенничества на фоне ситуации с топливом. В социальных сетях появилась информация о том, что компания «Роснефть» ввела талоны на горючее и предоставляет их на специальном сайте, где требуется оставить заявку. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками» в пятницу, 24 июля.