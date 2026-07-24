Сомнительную молочную продукцию выявили в нижегородских соцучреждениях

В двенадцати пробах молочной продукции, отобранной в социально значимых учреждениях Нижегородской области, обнаружены несоответствия по жирно-кислотному составу, фальсификация жирами растительного происхождения, дрожжи и плесень. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В числе исследуемой продукции оказались ряженка, творог, сливочное масло, сыр и питьевое пастеризованное молоко следующих производителей: ООО «Атлант-Милк», ООО «Вязниковский молочный край», ООО «Милково», ООО «Молочный домик».
За аналогичный период 2025 года было отобрано шесть проб животноводческой продукции у трех социально значимых учреждений. В пяти пробах были выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу и фальсификация жирами растительного происхождения.
В 2026 году Управление усилило контроль качества продуктов в социальных учреждениях, в том числе в больницах и школах. Здесь стали чаще отбирать пробы продукции.
«Информация о выявлениях направляется в социальные учреждения, производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отозваны декларации о соответствии», — говорится в сообщении.
По всем фактам фальсификации информация направляется в прокуратуру Нижегородской области, Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор и комиссию по незаконному обороту промышленной продукции.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц за шесть месяцев 2026 года.