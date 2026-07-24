«Луганский Чикатило». Кровавый маньяк Буйновский нападал на жертв со спины

Маньяк Андрей Чикатило известен своими ужасными преступлениями далеко за пределами региона. К сожалению, тень донского маньяка пала на соседний регион, превратив лето 2022 года в настоящий фильм ужасов для жителей Луганска. 20-летний Дмитрий Буйновский за свою жестокость получил прозвище «луганский Чикатило».
Молодые женщины боялись ходить по дворам после заката, а каждый шорох в кустах вызывал панику. Подробности дела — в материале rostov.aif.ru.
Охота в темноте.
«Я слышал её дыхание. Поэтому думал, что она жива», — рассказывал следователям 20-летний серийный убийца. Темноволосый парень с зализанной набок чёлкой смотрит куда-то прямо перед собой. Это кадры с проверки показаний на месте, которые были опубликованы МВД по ЛНР.
Дмитрий вместе с правоохранителями ходит по городским улицам. Вот лавочка, где он часами выслеживал одну из своих жертв. А под теми кустами было найдено бездыханное тело…
Первое нападение произошло в июне 2022 года. Жертва успела позвонить мужу и попросить о помощи. Супруг немедленно набрал 102, умоляя выслать наряд, но вызов проигнорировали. Позже двум сотрудницам дежурной части предъявили обвинение в халатности. Но в тот самый миг драгоценные минуты были упущены, девушу было уже не спасти.
Почерк оставался пугающе одинаковым: тёмное время суток, удар со спины, удушение до потери сознания и последующее надругательство. Преступник не брал деньги, телефоны или украшения. Его интересовала только власть над жертвой. «Вещи девушек я не брал, садился на них сверху и насиловал», — безразлично рассказывает Буйновский. Кажется, что ему совершенно всё равно.
Он выходил на «дело» после заката, выбирая малолюдные участки. Иногда маньяк часами сидел на лавочке, выжидая момент, когда девушка останется одна. Атаковал резко и молча.
Задержанный признался на допросе, что якобы не планировал убивать: проверял дыхание и уходил, не убедившись, живы ли пострадавшие. Всего жертвами, по данным МВД по ЛНР, стали пять человек. Две девушки выжили.
Отпечаток прошлого.
Город накрыли усиленными патрулями, проверяли ранее судимых, сопоставляли время и места нападений. Криминалисты отрабатывали каждую зацепку, но следов было мало. Преступник действовал осторожно, быстро скрывался и не оставлял очевидных улик.
Пока на месте очередного нападения криминалисты не нашли отпечатки. Дактилоскопическая экспертиза дала свопадение: годом ранее Буйновский уже попадал в поле зрения полиции за нарушение комендантского часа. Тогда его данные и внесли в базу. В сентябре 2022 года подозреваемого задержали.
Пожизненный срок.
На первых допросах мужчина полностью признал вину и выразил готовность сотрудничать. Осенью 2022 года его под конвоем возили на места преступлений для следственных экспериментов, видеозаписи которых позже опубликовало МВД по ЛНР.
Следствие предъявило обвинение по целому перечню тяжких статей: покушение на убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство.
В октябре 2023 года суд признал доказательства достаточными. Подсудимому назначили пожизненное лишение свободы в колонии «Чёрный дельфин», где сидели и другие известные маньяки такие как: Владимир Муханкин, Юрий Цюман. Так завершилась одна из самых громких криминальных историй региона.