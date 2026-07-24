«Луганский Чикатило». Кровавый маньяк Буйновский нападал на жертв со спины

Почерк оставался пугающе одинаковым: тёмное время суток, удар со спины, удушение до потери сознания и последующее надругательство. Преступник не брал деньги, телефоны или украшения. Его интересовала только власть над жертвой. «Вещи девушек я не брал, садился на них сверху и насиловал», — безразлично рассказывает Буйновский. Кажется, что ему совершенно всё равно.