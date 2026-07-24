Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.
Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске:
10.30−11.30 — выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на площади Балтийской Славы;
15.00−16.00 — выступление творческого коллектива Дома культуры г. Черняховска в Доме офицеров Балтийского гарнизона;
11.30−12.30 — выступление творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота на площади Балтийской Славы;
12.30−13.30 — выступление творческого коллектива ВВПОД «Юнармия» на площади Балтийской Славы;
14.30−15.30 — проход яхт в Кильватерном строю вдоль гидрогавани на Балтийской косе;
15.00−15.30 — показные парашютные прыжки с флагами Российской Федерации, ВМФ и Калининградской области у набережной возле памятника Елизавете Петровне.
Программа празднования ДНЯ ВМФ в Калининграде:
10.00 — 19.00 — Акция — «Всегда в строю» в Музее Мирового океана;
11.00−12.30 — Концерт Ансамбля Песни и пляски БФ «с Днем ВМФ “в Доме офицеров Балтийского флота;
11.00−14.00 — концерт оркестра Балтийского флота «Мы в Балтийске флоту служим» в Военно-морском центре ММО;
11.00 — 14.00 — Военно-спортивный праздник. Показательные выступления моряков-балтийцев по военно-прикладным видам спорта в Военно-морском центре ММО;
11.00−14.00 — выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота в Военно-морском центре ММО.