Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

День Военно-морского флота России в 2026 году отмечается 26 июля, в последнее воскресенье месяца.

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.

Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске:

10.30−11.30 — выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на площади Балтийской Славы;

15.00−16.00 — выступление творческого коллектива Дома культуры г. Черняховска в Доме офицеров Балтийского гарнизона;

11.30−12.30 — выступление творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота на площади Балтийской Славы;

12.30−13.30 — выступление творческого коллектива ВВПОД «Юнармия» на площади Балтийской Славы;

14.30−15.30 — проход яхт в Кильватерном строю вдоль гидрогавани на Балтийской косе;

15.00−15.30 — показные парашютные прыжки с флагами Российской Федерации, ВМФ и Калининградской области у набережной возле памятника Елизавете Петровне.

Программа празднования ДНЯ ВМФ в Калининграде:

10.00 — 19.00 — Акция — «Всегда в строю» в Музее Мирового океана;

11.00−12.30 — Концерт Ансамбля Песни и пляски БФ «с Днем ВМФ “в Доме офицеров Балтийского флота;

11.00−14.00 — концерт оркестра Балтийского флота «Мы в Балтийске флоту служим» в Военно-морском центре ММО;

11.00 — 14.00 — Военно-спортивный праздник. Показательные выступления моряков-балтийцев по военно-прикладным видам спорта в Военно-морском центре ММО;

11.00−14.00 — выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота в Военно-морском центре ММО.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше