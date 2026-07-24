Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.