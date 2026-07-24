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Еще одна компания Калининградской области оптимизирует рабочие процессы

Она присоединилась к федпроекту «Производительность труда».

Компания «Черняховский Райавтодор» в Калининградской области присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприятие специализируется на эксплуатации, ремонте и строительстве автомобильных дорог на территории Калининградской области. Под руководством экспертов регионального центра компетенций специалисты проанализируют текущие рабочие процессы, найдут точки роста и с помощью бережливых технологий повысят эффективность рабочих операций.

«Федеральный проект “Производительность труда” — это реальная возможность бесплатно пересмотреть привычные подходы к работе. Такая оптимизация поможет нам быстрее реагировать на сезонные вызовы, качественнее выполнять задачи по содержанию дорог и эффективнее работать для жителей региона», — прокомментировал генеральный директор компании Александр Вишневский.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.