Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону изъяли 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства

В Ростовской области полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере оборота нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере оборота нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.

По данным правоохранителей, проверки охватывают более 30 фактов нарушений, в том числе случаи продажи топлива, нарушающие требования безопасности или завышающие среднерыночные на 50% и выше. Материалы проверок передали в управление федеральной антимонопольной службы для проведения расследования.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 38 т топлива, а также оборудование для кустарного производства. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 т топлива.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше