На Дону изъяли 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства

По данным правоохранителей, проверки охватывают более 30 фактов нарушений, в том числе случаи продажи топлива, нарушающие требования безопасности или завышающие среднерыночные на 50% и выше. Материалы проверок передали в управление федеральной антимонопольной службы для проведения расследования.