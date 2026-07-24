На Енисейском тракте в Красноярском крае приступили к ремонту моста

Мост на Енисейском тракте вблизи Красноярска будет отремонтирован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.
Переправа расположена на 15-м километре трассы Красноярск — Енисейск в Емельяновском округе. Во время последней диагностики специалисты зафиксировали существенные дефекты моста. Среди них — застой воды на проезжей части из-за отсутствия уклонов, сколы и трещины в опорах, трещины в плите моста, деформации пролетного строения, разрушение бетона с обнажением арматуры.
«В ходе работ мостовики полностью заменят опоры переправы — фундамент запроектирован на свайном основании. Также будут заменены опорные части, балки пролетного строения и деформационные швы. Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, смонтируют металлическое барьерное и перильное ограждения, установят дренажные системы, обустроят лестничный сход, нанесут гидроизоляцию и краску», — прокомментировал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Евгений Михалев.
Подрядчик уже приступил к работам. Специалисты демонтировали пролетное строение и продолжают разбирать опоры моста, включая существующие сваи. Затем они подготовят площадку и приступят к возведению нового фундамента. Полностью объект будет сдан в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.