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В Балтийске рассказали, как будут ходить паромы на косу в День города

Переправа приостановит работу на шесть часов.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске в воскресенье, 26 июля, паромы на косу будут ходить с перерывом и ограничениями из-за празднования Дня города. Об этом оператор переправы сообщил в своём телеграм-канале.

Первый утренний рейс отправится в 7:20 и перевезёт пассажиров и автомобили. С 8:00 до 14:00 канал закроют, поэтому переправа работать не будет.

После 14:00 движение возобновят по расписанию. В сторону Балтийской косы смогут отправиться только пассажиры без машин, а в обратном направлении транспорт продолжат перевозить в обычном режиме.

Перевозчик также напомнил, что с 22:00 25 июля до 22:00 26 июля движение по улице Красной Армии ограничат. Тем, кто собирается на косу на машине, советуют оставить транспорт на городской парковке и пройти к переправе пешком.

Администрация переправы попросила жителей и гостей Балтийска заранее планировать поездки и учитывать ограничения. Мы рассказывали, какую программу подготовили в городе к празднику.