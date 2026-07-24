Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Миссюру к пожизненному сроку

Судя по словам окружающих, от проблем Миссюра предпочитал убегать, много лгал. Если требовали вернуть долги, не отвечал на телефонные звонки, семье говорил, что работает, для своей девушки «делал вид, что деньги есть». В конце концов, когда выкручиваться стало все сложнее, он решил избавиться от всех трудностей с помощью яда. Сам он так и не смог внятно объяснить, почему выбрал именно такой способ. Почитав в интернете, какие вещества можно безопасно купить и хранить, зимой 2024-го юноша приобрел пять литров этиленгликоля и нитрит натрия. После чего начал экспериментировать над близкими.