В трех отелях Прикамья можно заселиться по цифровому ID

Заселение по цифровому ID стало доступно в трех отелях Пермского края, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона. Создание комфортных условий для путешественников, в том числе внедрение онлайн-сервисов, отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Так, в Пермском крае полностью цифровое заселение обеспечено уже в трех средствах размещения: это гостиница «Рэдиссон», парк-отель «Белогорье» и отель «Нью Стар». Для заселения необходимо только предоставить свой цифровой ID администратору отеля, который при помощи «Госкана» проверит личность гостя. В ближайший месяц регистрацию с применением мессенджера «Макс» планируют внедрить еще около 30 гостиниц региона.
Напомним, для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров необходимость применения цифрового ID мессенджера «Макс» наступает с 1 сентября 2026 года. Для гостиниц с количеством номером менее 50 — с 1 сентября 2028 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.