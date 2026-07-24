Почетный гражданин Перми Николай Семикопенко отметил 75-летний юбилей

В 1995 году он основал предприятие «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ») и руководил им до 2022 года. Под его руководством завод прошел путь от нового производства до одного из ведущих международных производителей вертолетных трансмиссий.