Горвласти хотят отремонтировать площадь у Главпочтамта путем наложения сервитута

«Это длинная и красивая история, но она ещё не закончена, — сообщила Дятлова. — Если вы помните, летом прошлого года Александр Семёнович [Рольбинов] сделал звонок руководителю почты и спросил: “А готовы ли вы передать земельный участок администрации города Калининграда?”. Ответ был “да”. Но так устроено законодательство, что почта сама не распоряжается земельным участком, а распоряжается им Росимущество. Почта выразила согласие, а Росимущество отказало в передаче этого земельного участка администрации города. Мы получили официальный отказ и не смогли вот эту часть забрать себе. А так земельный участок полностью бы оказался в казне администрации и стал бы муниципальным».