В Волгограде фронтовик отпраздновал 102-й день рождения

В Волгограде отметил 102-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Василенко. Как сообщает администрация Советского района, поздравить с этим днем фронтовика пришли не только представители мэрии и совета ветеранов: дома у Гаврила Минаевича собралась его огромная семья. У ветерана пятеро детей, десять внуков, 16 правнуков и три пра-правнука. Гаврил Василенко — почетный гражданин Светского района Волгограда.
Именинник отпраздновал 102-й день рождения. Фото: администрация Советского района Волгограда.
Чтобы попасть на фронт, Гаврил Василенко приписал себе недостающий возраст. Когда его призвали в 1942-м году, ему еще не было 18-ти лет. В армии он служил связистом, на войне обеспечивал связь командования и частей. После ранения вернулся восстанавливать Сталинград.
У ветерана огромная семья. Фото: администрация Советского района Волгограда.