В Волгограде фронтовик отпраздновал 102-й день рождения

Чтобы попасть на фронт, Гаврил Василенко приписал себе недостающий возраст. Когда его призвали в 1942-м году, ему еще не было 18-ти лет. В армии он служил связистом, на войне обеспечивал связь командования и частей. После ранения вернулся восстанавливать Сталинград.