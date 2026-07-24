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Минздрав предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам

Минздрав предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило провести эксперимент по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам, их можно будет использовать и в других регионах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав разработал проект постановления правительства РФ «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в части отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного документа».

«Документ предусматривает запуск пилотного проекта по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам… купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта, вместе с тем цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах-участниках “пилота”», — сообщили журналистам в ведомстве.

Там добавили, что их список появится позже. Для приобретения лекарств по электронному рецепту его нужно будет показать в мобильном приложении «Госуслуги» на кассе аптеки.

Регионы и аптечные организации смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе, подав соответствующее заявление. Это не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них уже имеет все необходимое для работы с системой «Честный знак».

Возможность приобрести медикаменты по бумажному рецепту сохранится, добавили в Минздраве.