Минздрав предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам.

«Документ предусматривает запуск пилотного проекта по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам… купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта, вместе с тем цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах-участниках “пилота”», — сообщили журналистам в ведомстве.