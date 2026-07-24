Нижегородскому пенсионеру выплатили компенсацию за сгоревший автомобиль

По иску Семеновского городского прокурора восстановлены права пенсионера, имущество которого было повреждено из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.
Установлено, что в результате неосторожных действий лица, не обладающего навыками электросварочных работ, произошло воспламенение салона автомобиля, перешедшее в пожар. В результате возгорания огнем был уничтожен автомобиль потерпевшего пенсионера.
«Решением Семеновского районного суда Нижегородской области права потерпевшего восстановлены, в его пользу суд взыскал материальный ущерб в размере 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Дзержинске восстановили права 251 дольщика.