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Нижегородскому пенсионеру выплатили компенсацию за сгоревший автомобиль

Права потерпевшего восстановили через суд.

По иску Семеновского городского прокурора восстановлены права пенсионера, имущество которого было повреждено из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.

Установлено, что в результате неосторожных действий лица, не обладающего навыками электросварочных работ, произошло воспламенение салона автомобиля, перешедшее в пожар. В результате возгорания огнем был уничтожен автомобиль потерпевшего пенсионера.

«Решением Семеновского районного суда Нижегородской области права потерпевшего восстановлены, в его пользу суд взыскал материальный ущерб в размере 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Дзержинске восстановили права 251 дольщика.