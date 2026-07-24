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В Петербурге прошел IX сезон конкурса «Нам песня строить и жить помогает»

В нем приняли участие инженеры, архитекторы и юристы.

Финальный тур IX сезона конкурса «Нам песня строить и жить помогает» состоялся 2 июля в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в комитете по строительству города.

Конкурс был приурочен к 70-му юбилейному Дню строителя. В нем приняли участие представители разных профессий: от инженеров проектно-технического отдела и мастеров арматурных цехов до архитекторов и юристов. В итоге было 13 финалистов. Лучшими признаны архитектор «Ленметрогипротранса» Ксения Вавилова и инженер ПТО компании «СОТЭКС» Георгий Саух. Приз зрительских симпатий завоевала Татьяна Сафонова, она работает ведущим специалистом отдела долевого строительства холдинга Setl Group.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.